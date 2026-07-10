Roma Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati presentato il secondo volume di Golden Stories 2022-2026
Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati è stato presentato il secondo volume di Golden Stories 2022-2026. La cerimonia ha coinvolto autori e rappresentanti istituzionali, senza ulteriori dettagli sulla partecipazione. La pubblicazione raccoglie narrazioni legate alle cronache cittadine e si inserisce in un ciclo di eventi dedicati alla cultura e alla memoria locale. La presentazione si è svolta in un contesto istituzionale, senza comunicazioni su eventuali interventi o interventi pubblici.
Cronache Cittadine ROMA (Luciana Vinci) – SLa Sala Stampa della Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione del secondo volume di Golden L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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