Madri della Repubblica Le parole delle 21 donne della Costituente alla Camera dei Deputati

Il prossimo 7 maggio alle 17 si terrà la presentazione del cofanetto “Madri della Repubblica” presso la Sala Enrico Berlinguer della Camera dei Deputati a Roma. L’evento riguarda le parole di 21 donne della Costituente e si svolge in un contesto istituzionale. La cerimonia si svolge in un ambiente ufficiale e coinvolge rappresentanti delle istituzioni e studiosi del periodo storico.

MELPIGNANOROMA - Sarà presentato il prossimo 7 maggio, alle ore 17, presso la Sala Enrico Berlinguer della Camera dei Deputati a Roma il cofanetto “Madri della Repubblica. Le parole delle 21 donne della Costituente”, progetto editoriale della casa editrice Kurumuny realizzato in collaborazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Alla Camera dei Deputati la presentazione della XI Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti”Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 16, presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati, si è tenuta la conferenza di presentazione della XI... Leggi anche: Giornata della donna, il 9 marzo convegno alla Camera dei Deputati Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Madri della Repubblica. Le parole delle 21 donne della Costituente approda alla Camera dei Deputati; Minervino celebra le Madri della Costituzione: una mostra al Palazzo Comunale; Diritti delle donne: dalle madri costituenti alle sfide contemporanee; Le Madri della Carta Costituzionale: parte la mostra a Minervino. Madri della Repubblica. Le parole delle 21 donne della Costituente approda alla Camera dei DeputatiSarà presentato il 7 maggio il progetto editoriale della casa editrice Kurumuny realizzato in collaborazione con il Comune di Melpignano ... leccesette.it Inaugurata la mostra sulle Madri della Costituzione all’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco fotogalleryVenerdì scorso, 24 aprile 2026, all’Istituto Superiore Andriano di Castelnuovo Don Bosco, si è svolta l’inaugurazione dell’esposizione della Mostra ... atnews.it Donne Costituenti – In Mostra Dal 5 al 22 maggio vi aspettiamo per un viaggio nella storia, nella forza e nella visione delle donne che hanno contribuito a scrivere la nostra Costituzione. Donne che sono state madri della Repubblica, capaci di generare n - facebook.com facebook