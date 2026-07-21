Il ministro della Giustizia ha affermato che non esiste un modello simile a Ice riguardo ai casi Roggero e Fakir. Ha precisato che la grazia viene valutata dal Presidente della Repubblica e ha escluso che ci siano risarcimenti per chi commette reati. Il ministro ha anche respinto il paragone con il sistema statunitense sull’uso della forza, sottolineando che l’istruttoria sulla grazia segue procedure diverse. La discussione si sviluppa in un contesto di confronto politico e giudiziario.

Il ministro della Giustizia interviene sul confronto politico e giudiziario legato ai casi Roggero e Fakir, chiarisce il senso dell’istruttoria sulla grazia e respinge il paragone con il modello statunitense sull’uso della forza Nel pieno del confronto politico sui casi Mario Roggero e Abderr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Nordio sui casi Roggero e Fakir: "Nessun modello Ice, grazia valutata con Mattarella, no ai risarcimenti a chi delinque"

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