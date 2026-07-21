Il ministro Nordio | La morte di Fakir? Qui nessun modello Ice Dialogo con Mattarella sulla grazia per Roggero decide lui

Il ministro della giustizia ha commentato la morte di Fakir, affermando che non si tratta di un modello di contrasto alle violenze. Ha inoltre riferito di aver parlato con il presidente della Repubblica riguardo alla grazia richiesta da un condannato, lasciando che siano le sue decisioni a decidere. La discussione pubblica si concentra sui casi di un gioielliere ucciso durante un tentativo di rapina e di un uomo di 42 anni deceduto mentre era ammanettato a terra dagli agenti.

Guardasigilli Carlo Nordio, è un momento teso su giustizia e sicurezza. La politica si divide sui casi Roggero e Fakir: il gioielliere in carcere per aver rincorso e ucciso i rapinatori e il 42enne morto ammanettato a terra da agenti cui verrà applicato il suo scudo penale. Che ne pensa?«L’espressione scudo penale lascia intendere una immunità che non c’è. Si evita una automatica iscrizione nel registro degli indagati divenuta una sorta di condanna anticipata. Spetta ora alla magistratura valutare se esistano o meno le cause di giustificazione». Che impressione le fa il video di lui che grida «basta»?«Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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