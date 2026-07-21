Nordio | Per gli agenti di Bologna nessuna immunità da scudo penale

AGI - "L'espressione 'scudo penale' è assolutamente impropria perché lascia intendere una sorta di immunità, che in realtà non esiste. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine dell'evento di intitolazione dell'aula magna della scuola di formazione Giovanni Falcone a Nicolò Amato a Roma. "La riforma è molto semplice ha spiegato il Guardasigilli elimina l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati per chi agisce in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa, l'uso legittimo delle armi, l'adempimento di un dovere o l'esercizio di un diritto. 🔗 Leggi su Agi.it

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MELONI DURISSIMA SULLE PIAZZE A BOLOGNA: FARE LUCE SU FAKIR MA NULLA GIUSTIFICA..

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Morte di Fakir a Bologna, che fine hanno fatto i poliziotti coinvolti: non sono sospesi, ma non sono al lavoro. E Nordio frena sullo scudo penaleA due giorni dalla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, i due agenti coinvolti non sono sospesi, ma non sono attualmente in servizio.

Temi più discussi: Scudo penale per agenti delle forze dell'ordine, cosa significa e come funziona; Morte Fakir, Nordio: Per agenti non esiste scudo penale, al massimo processuale; Nordio: non c’è uno scudo penale per gli agenti, al massimo processuale; Fakir come Floyd? Il New York Times fa il paragone. Piantedosi e Nordio: No modello Ice in Italia.

Io sto con gli Agenti di Polizia onesti, che rispettano le leggi, la Costituzione (i diritti inviolabili dei cittadini) e, non con i carambola e poliziotti assassini, ladri, spacciatori, rapinatori, estorsioni, sfruttatori della prostituzione, ec. 1/2 x.com

Morto ammanettato a terra, per i poliziotti scatta lo scudo penale. La Procura non iscrive nessuno tra gli indagati: applicata una delle prime volte la norma del decreto Sicurezza. reddit

Nordio: non c’è uno scudo penale per gli agenti, al massimo processualeRoma, 21 lug. (askanews) – L’espressione ‘scudo penale’ è assolutamente impropria perché lascia intendere una sorta di immunità, che in realtà non esiste. Al massimo si potrebbe parlare di scudo proc ... askanews.it

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