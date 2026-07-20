Sei nomi, nessun indagato. È il bilancio, sulla carta, dell’inchiesta aperta dalla Procura di Bologna sulla morte di Abderahhim Fakir, 43 anni, deceduto domenica 19 luglio in via Svevo, al Pilastro, durante un intervento della polizia. I due agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio e i quattro sanitari del 118 intervenuti sono stati iscritti non nel registro degli indagati, ma nel modello 45-bis, il nuovo registro delle annotazioni preliminari introdotto dal decreto Sicurezza dello scorso febbraio (diventato legge in aprile). Il procuratore Paolo Guido, con il pm Domenico Ambrosino, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma senza formalizzare la posizione di alcuno: gli accertamenti, spiega la Procura, riguarderanno «l’intero sviluppo dei fatti», più esteso rispetto al video circolato online. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Caso Bologna, attivato lo “scudo penale” per gli agenti per la prima volta: come funziona

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Bologna, muore tra le mani degli agenti di polizia. Aiuto, basta!, il video chocSi chiamava Abderrahim Fakir. Aveva 43 anni, era di origine marocchina, è morto ieri a Bologna fra le mani di due agenti della Polizia che provavano a bloccarlo. Mentre il caso ... ilmessaggero.it

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