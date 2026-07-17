Così Mattarella ha fermato Nordio e Meloni sulla grazia a Roggero

Il ministro della giustizia ha avviato senza informare il presidente della Repubblica l’istruttoria per la concessione della grazia a un gioielliere condannato. Il presidente ha bloccato il procedimento, evidenziando di non essere stato coinvolto nelle decisioni preliminari. Nessuna comunicazione ufficiale è stata data prima dell’intervento del capo dello Stato. La questione riguarda un procedimento di grazia avviato senza consultare le autorità competenti.

Il ministro della giustizia Carlo Nordio non aveva nemmeno avvisato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’avvio dell’ istruttoria per la grazia al gioielliere Mario Roggero. E in una conversazione al Quirinale il Capo dello Stato ha dovuto «puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia». Perché, al di là del linguaggio diplomatico del Colle, Nordio si era arrogato un diritto che non gli spettava. Il guardasigilli si è difeso spiegando che si trattava di un’iniziativa del governo. Di cui lui era solo l’esecutore materiale. Mattarella e Nordio. Un retroscena di Repubblica racconta che è stata Giorgia Meloni a mandare avanti Nordio. 🔗 Leggi su Open.online

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