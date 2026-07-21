Non solo l’Inps anche i Carabinieri cercano specialisti a titolo gratuito | i bandi dell’Arma per reclutare medici gratis

Tra giugno e luglio, sui siti dei Comandi di Legione dei Carabinieri, sono stati pubblicati bandi che cercano medici specialisti esterni da impiegare nel 2027. I bandi prevedono incarichi a titolo gratuito. La ricerca riguarda professionisti disponibili a collaborare senza compenso, con chiamate che si svolgono attraverso concorsi pubblici. Le selezioni sono rivolte a medici con specializzazioni varie, senza indicare retribuzioni o contratti a lungo termine.

Diversi bandi sono comparsi tra giugno e luglio sulle pagine dei Comandi di Legione dei Carabinieri sul sito del Ministero della Difesa. L’obiettivo è individuare medici specialisti esterni per il 2027. C’è però un dettaglio che salta subito all’occhio: già dalle prime righe dei bandi si legge che i professionisti selezionati non saranno retribuiti, ma svolgeranno l ‘incarico a titolo gratuito. I bandi sono infatti intitolati con la dicitura «apporto professionale di figure sanitarie esterne, a tempo determinato e a titolo gratuito ». Il problema è che non si tratta di casi isolati e non stupisce che, come segnala anche la pagina social Aesteticasovietica, già a giugno era stato pubblicato un avviso analogo che non aveva ricevuto alcuna candidatura. 🔗 Leggi su Open.online

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