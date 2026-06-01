Il centravanti polacco lascia la Juventus in prestito gratuito. La sua avventura a Torino sembra essere terminata, con la società che ha deciso di cedere il giocatore senza richiedere un compenso. La cessione si sta concretizzando in queste ore, segnando la fine del suo periodo con la squadra. Non sono stati annunciati dettagli su eventuali destinazioni o altre condizioni del trasferimento.

L’avventura del centravanti polacco a Torino sembra essere ormai giunto al capolinea: ecco cosa sta succedendo. Primo lo stop di quasi 700 giorni per problemi fisici, poi il rientro in campo nella sfida contro il Sassuolo e infine il nuovo ko che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione. L’avventura di Arkadiusz Milik alla Juve sembra, però, essere arrivata ormai al capolinea e, dunque, resta da capire solo quale sarà la sua prossima destinazione. Milik (Ansa Foto) – calciomercato.it Milik ha un contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2027 e sarà davvero complicato per la dirigenza di corso Galileo Ferraris monetizzare dalla sua cessione dopo quanto accaduto negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, anche Milik via: cessione in prestito a titolo gratuito

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JUVE E MILAN FUORI DALLA CHAMPIONS - Parodia

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