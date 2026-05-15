Carenza medici l' Auser lancia l' ambulatorio gratuito | visite e controlli per chi è rimasto solo

Un’associazione di volontariato ha avviato un ambulatorio gratuito per offrire visite e controlli a persone sole e con difficoltà ad accedere alle cure. L’iniziativa risponde alla carenza di medici di medicina generale, che rende difficile per alcuni cittadini ricevere assistenza sanitaria regolare. L’ambulatorio si propone di integrare il servizio pubblico, garantendo supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Le attività sono svolte da volontari e sono rivolte a utenti senza costi.

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Far fronte all'emergenza della carenza di medici di medicina generale attraverso il contributo concreto del volontariato. È questo l'obiettivo del nuovo ambulatorio medico "temporaneo" presentato oggi a Villa Zanetta, a Borgomanero, dall'Auser. Il progetto nasce per rispondere ai bisogni di un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carenza di medici di base, attivato l'ambulatorio sperimentale a MonterealeDa lunedì 9 marzo 2026 l'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria sarà attivo nel centro Menocchio di via Ciotti 1 a Montereale Valcellina. Medici ospedalieri: Il sistema non reggerebbe oggi una nuova pandemiaNon rischiamo nuovo Covid ma manca il personale, fa sapere l’Anaoo.Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale, che avrebbe dovuto essere ... tg24.sky.it Carenza medici. Nozzoli (Fadoi): Rivedere calcoli fabbisognoL’allarme sulla futura carenza di medici è reale e anche l’Anaao in un recente studio ha evidenziato come tra 10 anni potrebbe mancare un medico su due, soprattutto per quanto riguarda gli internisti. quotidianosanita.it