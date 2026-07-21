In diverse città si sono verificati recenti avvistamenti e attacchi di lupi. L’episodio più recente si è verificato a Camaiore, dove sono stati segnalati incontri con esemplari selvatici all’interno dei centri abitati. Questi eventi si aggiungono a una serie di altri avvistamenti e attacchi registrati in diversi contesti urbani, suscitando preoccupazione tra la popolazione. La presenza dei lupi in aree cittadine non è un fenomeno isolato e si registra in più località.

È allarme lupi in città. Il caso di Camaiore è soltanto l'ultimo di una serie di attacchi a persone e di avvistamenti che si sono verificati nei centri abitati. Pochi giorni fa ad Arrone, provincia di Terni, una bambina di quattro anni è stata aggredita mentre stava giocando in un parco, dove erano presenti decine e decine di persone che poi hanno messo in fuga l'animale. Alta l'attenzione anche a Pescara e Bologna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Non solo il caso di Camaiore: è allarme lupi in città

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