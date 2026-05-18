Ebola a Goma | confermato il primo caso allarme per la città

E' stato confermato il primo caso di Ebola in città, generando allarme tra le autorità sanitarie. La presenza di un paziente positivo è stata riscontrata in un'area urbana, mentre nelle zone rurali circostanti si sono registrati altri contagi. La mobilità tra le città di Bunia e Goma, caratterizzata da frequenti spostamenti di persone, rappresenta un fattore che potrebbe facilitare la diffusione del virus. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato le procedure di controllo.

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