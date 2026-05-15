La riforma dell'autonomia in corso ha suscitato preoccupazioni tra le associazioni che si occupano di tutela della fauna selvatica, in particolare per i grandi carnivori come lupi e orsi presenti nel Trentino. L'organizzazione ha evidenziato come le decisioni prese a livello provinciale possano compromettere i criteri scientifici adottati finora per la gestione di queste specie. Inoltre, si discute di come potrebbe evolversi il ruolo delle autorità europee nel monitoraggio e nel controllo della sopravvivenza di questi animali nel territorio.

? Domande chiave Perché la gestione provinciale mette a rischio i criteri scientifici?. Come cambierà il controllo europeo sulla sopravvivenza dei grandi carnivori?. Chi dovrà garantire l'equilibrio tra sicurezza pubblica e biodiversità?. Quali conseguenze avrà il decentramento sulla tutela delle specie protette?.? In Breve Piera Rosati teme decisioni basate su pressioni politiche anziché su studi biologici.. LNDC Animal Protection ha già ricorso al Consiglio di Stato per annullare abbattimenti.. La gestione provinciale potrebbe compromettere il rispetto delle normative europee sulla biodiversità.. Il rischio riguarda l'equilibrio degli ecosistemi locali nel Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma Autonomia: l’allarme di LNDC per lupi e orsi in Trentino

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