Lo Stretto di Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso e il Golfo di Aden, diventando strategico per il traffico marittimo globale. Ogni giorno transita un grande volume di petrolio e container, collegando Africa, Medio Oriente e Asia. Le navi che lo attraversano sono soggette a rischi legati a tensioni militari e pirateria. La sua posizione rende fondamentale il controllo delle rotte marittime, influenzando i flussi commerciali e le dinamiche geopolitiche nella regione.

Tutti guardano Hormuz. E ci sta: lì passa una fetta enorme del petrolio mondiale, lì si incrociano Stati Uniti e Iran, da lì arrivano le immagini dei tanker sotto attacco che aprono i telegiornali. Ma se ci fermiamo a Hormuz, perdiamo metà della storia. Mettiamola così: se Hormuz è il grande rubinetto del petrolio del Golfo, Bab el?Mandeb è il tornello che lascia entrare quel flusso nel corridoio Mar Rosso?Suez. Oggi, però, il rubinetto è quasi chiuso: dall’inizio del conflitto diretto tra Usa e Iran, il traffico nello Stretto è crollato. E nello stesso momento il tornello è diventato non solo pericoloso, ma minacciato di serratura definitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Hormuz: perché lo Stretto di Bab el-Mandeb cambia tutto per l’Africa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ultima carta dell'Iran (lo stretto di Bab el-Mandeb). La diretta con Alessandro Orsini

Notizie e thread social correlati

Non solo Hormuz. Bab el-Mandeb, l'altro stretto con cui Teheran può ricattare l'OccidenteLa tensione tra Teheran e Washington rimane elevata, con una tregua che potrebbe saltare da un momento all’altro.

Medio Oriente, l'Iran strozza il mondo: blocco totale di Hormuz e Bab el-Mandeb.L'Iran ha annunciato di aver chiuso completamente lo Stretto di Hormuz e il Passo di Bab el-Mandeb, bloccando così il traffico marittimo in quelle...

Temi più discussi: Non solo Hormuz: dopo l’attacco dell’Arabia Saudita contro gli Houthi, rischi anche per Bab el-Mandeb; Hormuz, lo Stretto in ostaggio: cosa succede ai mercati e all'economia con il nuovo stallo; Gli Houthi annunciano un blocco marittimo contro l’Arabia Saudita: i rischi per lo Stretto Bab el-Mandeb; L'Iran avrebbe chiesto agli Houthi di prepararsi a chiudere Bab el-Mandeb: sarà il nuovo Stretto di Hormuz?.

Perché gli Stati Uniti non forzano lo stretto ad aprirsi? reddit

Alberto Negri - La guerra degli Stretti gemelli È possibile che Casa Bianca e cancellerie europee precipitino in una nuova crisi di nervi e petrolio, quella che viene adesso dalla Porta delle Lacrime, Bab el Mandeb, la rotta vitale per il Canale di Suez. Nella gu x.com

Non solo Hormuz: dopo l’attacco dell’Arabia Saudita contro gli Houthi, rischi anche per Bab el-MandebIl 13 luglio 2026, l’Arabia Saudita ha effettuato un attacco aereo contro l’aeroporto di Sana’a, capitale dello Yemen, con l’obiettivo di impedire l’atterraggio di un volo iraniano con a bordo la dele ... ilsole24ore.com

Stretto di Hormuz: perché è decisivo per petrolio e gasLo Stretto di Hormuz non è solo un passaggio d’acqua: è un meccanismo che unisce energia, diritto del mare, interessi regionali e rischi per i mercati. notizie.it