Non so chi è il mandante ma so le motivazioni | attentato Ranucci Lavitola sgancia la bomba

Da tvzap.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità continuano a indagare sull’attentato che ha coinvolto il giornalista e conduttore televisivo, colpito da un ordigno davanti alla sua casa. La polizia ha riferito di aver identificato le motivazioni dietro l’azione, ma non ha ancora individuato il responsabile o il mandante. Le indagini sono in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle possibili cause o sui soggetti coinvolti.

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Proseguono gli accertamenti sull’attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report colpito da un ordigno esploso davanti alla sua abitazione. Nel dibattito sulla vicenda sono intervenute anche le dichiarazioni di Valter Lavitola, la cui posizione è al vaglio della Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta. Lavitola, indicato tra i soggetti indagati come presunto mandante, ha respinto pubblicamente ogni ipotesi di coinvolgimento. Le sue parole sono arrivate dopo gli ultimi sviluppi investigativi e hanno riacceso l’attenzione su un procedimento che resta aperto e sul quale gli inquirenti stanno ancora lavorando. La dichiarazione dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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