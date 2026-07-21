Le autorità continuano a indagare sull’attentato che ha coinvolto il giornalista e conduttore televisivo, colpito da un ordigno davanti alla sua casa. La polizia ha riferito di aver identificato le motivazioni dietro l’azione, ma non ha ancora individuato il responsabile o il mandante. Le indagini sono in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle possibili cause o sui soggetti coinvolti.

Proseguono gli accertamenti sull’attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report colpito da un ordigno esploso davanti alla sua abitazione. Nel dibattito sulla vicenda sono intervenute anche le dichiarazioni di Valter Lavitola, la cui posizione è al vaglio della Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta. Lavitola, indicato tra i soggetti indagati come presunto mandante, ha respinto pubblicamente ogni ipotesi di coinvolgimento. Le sue parole sono arrivate dopo gli ultimi sviluppi investigativi e hanno riacceso l’attenzione su un procedimento che resta aperto e sul quale gli inquirenti stanno ancora lavorando. La dichiarazione dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non so chi è il mandante ma so le motivazioni”: attentato Ranucci, Lavitola sgancia la bomba

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Ranucci: «Lavitola mandante dell'attentato contro di me Siamo amici»

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Chi è Valter Lavitola, il presunto mandante dell’attentato a Sigfrido RanucciLa Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha identificato Valter Lavitola come il presunto mandante dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.

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