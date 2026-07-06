Attentato a Sigfrido Ranucci Valter Lavitola indagato come presunto mandante della bomba
Valter Lavitola è indagato come presunto mandante dell’attentato con bomba contro Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma nell’ottobre scorso.
Valter Lavitola sarebbe il presunto mandante dell’attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Roma nell’ottobre scorso. L’imprenditore ed ex giornalista-editore, già coinvolto in passato in diverse vicende giudiziarie, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Direzione distrettuale antimafia capitolina, che lo considera la mente dietro l’azione intimidatoria ai danni del conduttore di Report. La perquisizione e il sequestro dei dispositivi elettronici. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati, su mandato dei magistrati della Dda, hanno eseguito una perquisizione mirata nei confronti di Lavitola. Nel corso delle operazioni, gli inquirenti hanno acquisito e posto sotto sequestro il telefono cellulare e il computer dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Open.online
Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»
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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.
Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma in ottobre.
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