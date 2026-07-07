La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha identificato Valter Lavitola come il presunto mandante dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti. Lavitola è stato indicato come figura centrale nell’indagine avviata dopo l’attentato. La polizia prosegue con le verifiche e le indagini per accertare eventuali responsabilità e moventi legati all’accaduto.

. È Valter Lavitola l’uomo individuato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma come presunto mandante dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sessant’anni, imprenditore noto alle cronache per svariati casi giudiziari legati agli ambienti del centrodestra berlusconiano, Lavitola ieri è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato della Dda capitolina. I militari dell’Arma gli hanno sequestrato il cellulare e il computer. I reati che gli vengono contestati sono detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi è Valter Lavitola, il presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci

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