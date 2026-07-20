Emma porta un sorriso al Gaslini | visita a sorpresa prima del concerto a Genova

Da 361magazine.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19 luglio, prima del concerto a Genova, un’artista ha visitato i bambini ricoverati presso il reparto pediatrico di un ospedale. La visita è avvenuta inaspettatamente prima dell’inizio dello spettacolo, senza essere parte del tour. L’artista si è recata nel reparto, portando un sorriso ai piccoli pazienti e trascorrendo del tempo con loro. La visita è durata alcune ore e si è conclusa con un breve saluto ai presenti.

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Prima delle note, prima del palco, prima del pubblico, per Emma ci sono i piccoli pazienti del Gaslini. L’artista ha scelto di iniziare la giornata del 19 luglio, data del concerto a Genova, in un posto che non è in tour, ma che vale quanto un sold out: il Gaslini. Nel pomeriggio, a poche ore dalla performance in città, la cantante è arrivata all’ospedale pediatrico per incontrare i piccoli pazienti e le loro famiglie. Niente comunicati, niente annuncio ufficiale. Solo un passaggio umano, raccontato sui suoi social in un video diventato subito virale. Corridoi pieni di applausi Nel filmato si vede Emma camminare lungo le corsie insieme allo staff. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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