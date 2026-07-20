Emma porta un sorriso al Gaslini | visita a sorpresa prima del concerto a Genova

Notizia in breve

Il 19 luglio, prima del concerto a Genova, un’artista ha visitato i bambini ricoverati presso il reparto pediatrico di un ospedale. La visita è avvenuta inaspettatamente prima dell’inizio dello spettacolo, senza essere parte del tour. L’artista si è recata nel reparto, portando un sorriso ai piccoli pazienti e trascorrendo del tempo con loro. La visita è durata alcune ore e si è conclusa con un breve saluto ai presenti.