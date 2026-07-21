Il CEO di Ryanair ha affermato che l’incidente con il passeggero risucchiato dal finestrino non è stato causato dal motore o da problemi di manutenzione, ma da un impatto improvviso con un oggetto volante non identificato. L’evento non sarebbe stato legato a cedimenti strutturali o usura dell’aereo. La compagnia ha confermato che il problema è stato legato a un oggetto estraneo che ha colpito l’aereo durante il volo.

Non un cedimento strutturale del motore, non un problema di usura né una carenza di manutenzione, ma l’impatto improvviso c on un “oggetto estraneo non identificato”. Un Ufo? Un detrito spaziale fuori rotta? La prova inconfutabile di una presenza aliena nei cieli greci? Soltanto l’esito delle indagini ufficiali condotte dal National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti potrà stabilire con certezza cosa abbia squarciato il finestrino del velivolo. Certo è che l’ipotesi mossa dall’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, si muove sul sottile confine tra la strategia di autodifesa commerciale — una comoda... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è stato il motore, ma un oggetto volante non identificato”: le rivelazioni del Ceo di Ryanair Michael O’Leary sul passeggero risucchiato dal finestrino

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