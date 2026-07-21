Nella notte del 12 luglio a Terni, i carabinieri della stazione di Papigno hanno arrestato un uomo di 30 anni in flagranza di reato. Nonostante fosse sottoposto a un braccialetto elettronico, viaggiava in auto con la compagna e i figli piccoli. I militari lo hanno fermato e arrestato durante un controllo, evidenziando che non avrebbe dovuto avvicinarsi alla donna.

Nonostante il braccialetto elettronico viaggia in auto insieme alla compagna e ai figli piccoli, ma non sfugge ai carabinieri. È successo a Terni nella notte del 12 luglio, quando i militari della Stazione di Papigno hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne. Tutto è iniziato durante un normale controllo in viale Trento: i carabinieri hanno notato un’auto procedere a velocità sostenuta il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha accelerato bruscamente nel tentativo di seminare i militari. È scattato un breve inseguimento, che si è concluso in sicurezza in via Kuliscioff. All’interno dell’abitacolo viaggiavano cinque persone, due uomini sui sedili anteriori, una donna e due bambini piccoli sul retro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non doveva avvicinarla. Viaggava con lei in auto

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