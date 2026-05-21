Francesco Dolci replica e provoca la mamma di Pamela Genini | Doveva prendersi cura di lei quando era in vita
Francesco Dolci ha risposto alla madre di Pamela Genini con parole taglienti, accusandola di non aver avuto responsabilità nei confronti della figlia durante la sua vita. La sua replica arriva dopo le dichiarazioni della donna, che aveva espresso dolore e rammarico riguardo alla mancanza di attenzione e cura da parte di Dolci. La discussione pubblica si concentra ora sulle responsabilità e sui rapporti personali tra le parti coinvolte, in un contesto che ha attirato l’attenzione dei media.
Francesco Dolci ha attacco la madre di Pamela Genini, dopo che la donna lo ha attaccato per la vicenda riguardante la profanazione del cadavere della figlia. Dolci sostiene di essere completamente estraneo, e che invece la testa della ragazza sia stata fatta sparire da persone vicine all’ex fidanzato Gianluca Soncin. L'attacco di Dolci alla madre di Pamela Genini I sospetti della famiglia di Pamela Genini Le altre dichiarazioni di Dolci L’attacco di Dolci alla madre di Pamela Genini Durante la trasmissione Dentro la Notizia, Francesco Dolci, intervistato sulla vicenda della profanazione del corpo di Pamela Genini, ha attaccato la madre della ragazza. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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