Francesco Dolci replica e provoca la mamma di Pamela Genini | Doveva prendersi cura di lei quando era in vita

Francesco Dolci ha risposto alla madre di Pamela Genini con parole taglienti, accusandola di non aver avuto responsabilità nei confronti della figlia durante la sua vita. La sua replica arriva dopo le dichiarazioni della donna, che aveva espresso dolore e rammarico riguardo alla mancanza di attenzione e cura da parte di Dolci. La discussione pubblica si concentra ora sulle responsabilità e sui rapporti personali tra le parti coinvolte, in un contesto che ha attirato l’attenzione dei media.

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