Omicidio Chiara Poggi Garlasco | Sempio lei non doveva mettere giù il telefono E le frasi degli appunti sul Moleskine

In base ai dettagli emersi dall'informativa dei carabinieri sul caso di Garlasco, Andrea Sempio ha affermato che Chiara Poggi non avrebbe dovuto mettere giù il telefono. Sono stati trovati appunti sul suo Moleskine che contengono frasi registrate nel periodo in cui si svolgevano le indagini. Le dichiarazioni e i documenti raccolti fanno parte delle evidenze portate avanti dagli inquirenti nell'ambito del procedimento.

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“Lui stesso commenta ‘cioè è stata bella stronza..giù il telefono”, scrivono gli investigatori nell’atto di oltre 300 pagine. CARABINIERI – “Appare francamente difficile percorrere con logica il filo di una suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni. Tutti gli elementi, o presunti tali, di questa vicenda sono contradditori”. Lo scrivono i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano in un’informativa e in particolare nella parte in cui analizzano le “evidenze” per le quali Alberto Stasi non può essere l’autore dell’omicidio di Chiara Poggi. In relazione alle indagini che hanno portato alla sua condanna definitiva, parlano di elementi “incomprensibili” e “paradossali”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio, “lei non doveva mettere giù il telefono”. E le frasi degli appunti sul Moleskine Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Sempio: «Quando sono andato io il sangue non c'era. Chiara una str... non doveva mettere giù il telefono». Le ultime intercettazioni Sempio intercettato: "Chiara non doveva mettere giù il telefono"In base a quanto emerge dalla informativa dei carabinieri sul caso Garlasco, Andrea Sempio , nel corso di una intercettazione ambientale del 14... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale; Così Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi: le nuove indagini riscrivono l'omicidio di Garlasco. Garlasco, la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi: l’approccio, la fuga e i colpi sulla scala. E quella frase di SempioLa nuova ricostruzione del delitto di Garlasco torna dentro la villetta di via Pascoli e rilegge, passo dopo passo, gli ultimi momenti di Chiara Poggi. thesocialpost.it Garlasco, Cristina Cattaneo individua 2 fasce orarie dell'omicidio: quando sarebbe stata uccisa Chiara PoggiDue fasce orarie per l'omicidio di Chiara Poggi: le conclusioni dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco ... virgilio.it Sky tg24. . In diretta dalla Procura di Milano, Diletta Giuffrida ripercorre gli ultimi fatti sul delitto di Garlasco, relativo all'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Dopo la chiusura delle indagini che vedono unico indagato Andrea Sempio, gli atti sono a facebook Cambia la prospettiva per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio. I suoi legali possono chiedere la revisione, ma non solo. La legge italiana prevede che l’ingiusta detenzione sia indennizzata con 236 euro al giorno, ma solo fino a sei x.com