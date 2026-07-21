Il film di Christopher Nolan ha incassato circa 9,99 milioni di euro nel primo fine settimana di distribuzione in Italia, superando i 8,95 milioni di euro ottenuti in quattro giorni. La pellicola ha ottenuto un voto di 8 su 10.

Un trionfo clamoroso. Odissea (voto 8) di Christopher Nolan, nella foto, debutta in Italia con ben 9.993.793 euro, superando in quattro giorni gli 8.949.449 raccolti nel 2023 da Oppenheimer nei primi cinque giorni. Senza vera concorrenza e con Spider-Man: Brand New Day, in arrivo il 29 luglio, come principale ostacolo estivo, il kolossal ha trascinato il mercato a 11.727.728 euro, ben oltre il 250% rispetto a sette giorni fa. Nel mondo ha aperto con 264,1 milioni di dollari, di cui 124,5 in Nord America: più del budget produttivo di 250 milioni, ma non ancora un pareggio, considerando le quote di esercenti e marketing. Nolan conferma il suo tocco da re Mida: non insegue soggetti facili, ma trasforma in evento prima il biopic sul padre della bomba atomica e ora un poema antico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nolan, re Mida dell’Odissea

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Christopher Nolan ci regala qualche indiscrezione sulla sua Odissea

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