Il regista Christopher Nolan è stato ospite del programma televisivo condotto da Stephen Colbert, dove ha parlato dell’Odissea e degli eroi dell’epica. La conversazione si è concentrata sulla rappresentazione dei personaggi e delle storie antiche. Nolan ha condiviso alcune riflessioni sul modo in cui questi eroi sono ancora presenti nella cultura contemporanea. La trasmissione è andata in onda lunedì sera.

Il regista di L’Odissea, Christopher Nolan, è stato ospite di Stephen Colbert lunedì sera al The Late Show. Durante l’intervista, ha parlato della sua collaborazione con Tom Holland e di aver visto Anne Hathaway in Il diavolo veste Prada 2. Ha anche paragonato gli eroi dell’Odissea agli eroi dei fumetti. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni del regista sul film più atteso dell’anno. Riflessioni sul cast. Parlando di Holland, star di Spider-Man e interprete di Telemaco, figlio di Ulisse, nell’ Odissea, Nolan ha affermato che probabilmente è tra gli ultimi registi di Hollywood ad aver compreso appieno le sue capacità di attore. Ora che hanno girato insieme, Nolan ha aggiunto che sarebbe più che felice di coinvolgere Holland in un altro progetto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Christoper Nolan parla dell’Odissea: “Gli eroi dell’epica camminano tra noi”

The Odyssey: Christopher Nolan’s Most Dangerous Movie Ever

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