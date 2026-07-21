Noemi rassicura i fan dopo la caduta | stop al tour

La cantante ha annunciato lo stop al tour dopo essere caduta durante un concerto a San Salvo. I medici hanno confermato un quadro clinico stabile, ma ha bisogno di alcune settimane di riposo. La cantante ha rassicurato i fan, spiegando che si sta riprendendo e che tornerà sul palco appena possibile. Nessuna altra informazione sulla durata del recupero o sui dettagli dell’incidente.

. La cantante tranquillizza il pubblico dopo l’incidente avvenuto durante il concerto a San Salvo. I medici confermano un quadro clinico sotto controllo, ma il recupero richiederà alcune settimane di riposo prima del ritorno sul palco. Noemi ha voluto tranquillizzare i suoi fan dopo la caduta avvenuta durante il concerto alla Marina di San Salvo, in provincia di Chieti. L’artista ha perso l’equilibrio mentre salutava il pubblico al termine dell’esibizione ed è precipitata dal palco. Dopo il ricovero in ospedale, ha condiviso uno scatto dal letto della struttura sanitaria, nel quale indossa un collare cervicale e mostra alcuni cerotti, spiegando che le sue condizioni sono rassicuranti nonostante il forte spavento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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rassicura i fan dopo la caduta dal palco:Sto bene

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