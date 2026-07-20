Dopo aver terminato la canzone, una cantante si è avvicinata al bordo del palco per salutare il pubblico, ma ha perso l’equilibrio e è caduta, ferendosi alla testa. La scena è stata ripresa da alcuni presenti e i video sono stati condivisi sui social. La cantante ha poi rassicurato i fan, affermando di stare bene e di non preoccuparsi.

Noemi aveva appena concluso l’esecuzione di Briciole, quando si è avvicinata al bordo del palco per salutare gli spettatori. Un passo di troppo e ha perso l’equilibrio ed è caduta, ferendosi la testa: la scena è stata ripresa da alcuni presenti e i video hanno rapidamente iniziato a circolare sui social. Il concerto è stato sospeso intorno alle 22,30 e i soccorsi sono stati immediati: Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è stata prima assistita dal personale del 118 e poi trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti. Dopo la notte di controlli, l’artista ha postato una foto dal letto dell’ospedale con il collare e una borsa del ghiaccio sulla testa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Noemi rassicura dopo la caduta dal palco durante il concerto in Abruzzo: «Ho la testa dura, non vi preoccupate»

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rassicura i fan dopo la caduta dal palco:Sto bene

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