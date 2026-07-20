Noemi ha comunicato sui social di essere in buona salute dopo un incidente avvenuto ieri sera. La cantante ha aggiunto che deve interrompere le attività dal vivo per quattro settimane. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente o sulle eventuali conseguenze fisiche. La cantante ha ringraziato i fan per il supporto e ha annunciato che tornerà a esibirsi dopo il periodo di riposo. La comunicazione è stata fatta attraverso un post sui social media.

Noemi ha voluto rassicurare i fan dopo l'incidente avvenuto ieri sera, spiegando attraverso un post sui social le sue condizioni di salute e annunciando uno stop forzato ai prossimi impegni live. «Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista», ha scritto la cantante con una nota ironica, raccontando di essersi comunque presa «un grande spavento». L'artista ha spiegato di stare bene, pur dovendo fare i conti con qualche acciacco e diversi dolori conseguenti alla caduta. I medici, però, le hanno prescritto un periodo di riposo di quattro settimane per consentirle un pieno recupero. Lo stop ai... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Noemi rassicura i fan dopo l'incidente: «Sto bene, ma devo fermarmi per quattro settimane»

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