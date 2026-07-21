Noemi cosa si è fatta dopo la caduta dal palco | parla il primario

Il primario che ha assistito la cantante dopo la caduta dal palco ha confermato che è in condizioni stabili. La cantante ha riportato traumi alla testa e alle costole, ma non ci sono complicazioni gravi. È stata sottoposta a esami diagnostici e monitorata costantemente. Attualmente si trova in reparto e si aspetta che possa lasciare l’ospedale nelle prossime ore. Nessuna informazione aggiuntiva sulle sue condizioni generali è stata comunicata.

Il primario che ha seguito Noemi dopo la caduta dal palco ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute. La cantante, rimasta ferita durante il concerto di domenica scorsa a San Salvo Marina, ha riportato un politrauma – cioè ossia traumi riportati in più parti del corpo: nel suo caso cranio, bacino e polso destro – ma secondo il medico è stata anche molto fortunata perché incidenti simili possono avere conseguenze gravi. Dopo i momenti di paura vissuti durante il concerto di San Salvo Marina, arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Noemi. Il dottor Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, ha raccontato al Corriere della Sera quali lesioni ha riportato la cantante, spiegando anche perché può considerarsi particolarmente fortunata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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NOEMI CAVALERI SI FA MALE É VIENE ELIMINATA DALLA GARA DI GINNASTICA !

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Noemi dopo la caduta dal palco parla per la prima volta: “Sto bene”, ma è stop di 4 settimaneDopo essere caduta dal palco a San Salvo Marina, la cantante ha parlato per la prima volta, affermando di stare bene.

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Temi più discussi: Noemi cade dal palco durante un concerto: 'Per fortuna sto bene'; Paura per Noemi: cade dal palco durante il concerto a San Salvo, spettacolo sospeso; Paura per Noemi, caduta dal palco a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, mentre stava salutando il pubblico dopo aver eseguito uno dei suoi brani. La cantante è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale San Pio da Pietrelci; Noemi cade dal palco durante un concerto in Abruzzo. È in ospedale per accertamenti: Un grande spavento, ma ho la testa dura. Sospeso il tour.

Noemi caduta, il primario: È stata fortunata. Ha un politrauma, ma poteva avere lesioni molto più gravi. Tour sospeso, ecco fino a quandoNoemi rassicura tutti dopo l'incidente avvenuto alla Marina di San Salvo, in provincia di Chieti, dove, mentre salutava il pubblico, è caduta ... msn.com

Noemi in ospedale dopo la caduta dal palco: Devo annullare i prossimi concerti reddit

Noemi cade dal palco durante un concerto: serata interrotta e corsa in ospedale, ecco cosa è successoPaura per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina: la cantante è caduta dal palco ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. mondotv24.it