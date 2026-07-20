Durante un concerto in provincia di Chieti, la cantante è caduta dal palco mentre interpretava “Briciole”. L’evento ha portato alla sospensione dello spettacolo intorno alle 22:30, con la artista trasportata in ospedale per controlli. Dopo aver lasciato il nosocomio, ha dichiarato di aver avuto un grande spavento, alcuni acciacchi e dolore, ma di stare bene. È stato deciso di fermare il tour per quattro settimane.

Noemi è caduta dal palco mentre stava cantando Briciole durante un live a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Il concerto è stato sospeso intorno alle 22:30 e la cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. E a distanza di qualche ora arrivano aggiornamenti proprio dalla stessa Noemi: “Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista”, ha scritto, chiarendo che quelli che aveva indosso non erano semplici occhiali da sole. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parla Noemi dopo la caduta dal palco: “Devo fermare il tour per 4 settimane. Mi sono presa un grande spavento, qualche acciacco e un po’ di dolore. Ma sto bene”

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