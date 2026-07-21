Il regista di District 9, Neill Blomkamp, torna a far parlare di sé con un progetto destinato a dividere l’industria cinematografica. Si intitola “Nightborne” ed è un cortometraggio horror fantascientifico di 13 minuti realizzato interamente attraverso strumenti di intelligenza artificiale generativa. Presentato come un “film di prova”, Nightborne segna anche il debutto ufficiale dei Barley Studios, la nuova realtà fondata da Blomkamp per esplorare le frontiere della produzione cinematografica basata su IA, esattamente come anni fa fece con i celebri Oats Studios per i visual effects tradizionali. Questa la sinossi: Una pilota dell’esercito statunitense viene abbattuta e data per morta sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Nightborne: Neill Blomkamp firma il primo corto horror sci-fi generato con l’IA

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