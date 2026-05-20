Her Private Hell | Il trailer dell’horror sci-fi firmato Nicolas Winding Refn

Un nuovo film horror e di fantascienza diretto da Nicolas Winding Refn è stato annunciato con il titolo Her Private Hell. Questo progetto rappresenta il ritorno del regista nel cinema di lungometraggi dopo circa dieci anni di assenza. È stato diffuso un trailer che anticipa alcuni dettagli sulla produzione, senza fornire ancora molte informazioni sulla trama o sugli interpreti coinvolti. La pellicola segna il primo lavoro di Winding Refn nel genere dopo un lungo periodo di pausa.

Nicolas Winding Refn torna ufficialmente alla regia di lungometraggi con il suo nuovo horror fantascientifico intitolato Her Private Hell, segnando il suo ritorno al cinema dopo una pausa durata circa 10 anni. Her Private Hell si preannuncia come un matrimonio di fuoco tra l’horror psicologico e la fantascienza distopica. Dopo essersi rifugiato per anni nei territori liberi e dilatati della serialità televisiva – regalandoci gemme ipnotiche come Too Old to Die Young e Copenhagen Cowboy – Nicolas Winding Refn ha scelto il palcoscenico più prestigioso del mondo: il Festival di Cannes, per presentare in anteprima mondiale la sua nuova creatura e rilasciare un primo teaser trailer che ha immediatamente catturato l’attenzione di pubblico e critica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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HER PRIVATE HELL Official Teaser Trailer (2026) Sci-Fi Thriller Movie | 4K

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