Nicaragua Ortega blinda il potere | Mai più elezioni

Notizia in breve

Il presidente nicaraguense ha annunciato che non ci saranno più elezioni nel paese. Questa decisione segue le riforme costituzionali approvate lo scorso anno, che hanno modificato la legge elettorale e ampliato i poteri del governo. Tra le modifiche più discusse ci sono la nomina della moglie come “co-presidente” e l’estensione del mandato presidenziale a sei anni. Il governo ha confermato che le riforme sono definitive e non prevedono tornare indietro.