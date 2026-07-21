Nicaragua Ortega blinda il potere | Mai più elezioni
Il presidente nicaraguense ha annunciato che non ci saranno più elezioni nel paese. Questa decisione segue le riforme costituzionali approvate lo scorso anno, che hanno modificato la legge elettorale e ampliato i poteri del governo. Tra le modifiche più discusse ci sono la nomina della moglie come “co-presidente” e l’estensione del mandato presidenziale a sei anni. Il governo ha confermato che le riforme sono definitive e non prevedono tornare indietro.
I primi segnali erano arrivati lo scorso anno quando il presidente Daniel Ortega aveva deciso di varare una serie di riforme costituzionali che, tra l’altro, avrebbero previsto la nomina della moglie Rosario Murillo “co-presidente” ed esteso il suo mandato a sei anni. Ora la conferma di blindare il suo potere con l’annuncio di domenica scorsa, occasione del 47esimo anniversario della rivoluzione sandinista del 1979, secondo cui non ci saranno più elezioni che permettano ai suoi avversari di tentare di conquistare il governo. La repressione dopo il voto del 2021 La mossa dell’ottantenne presidente, che detiene il potere senza... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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