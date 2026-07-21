New York | veterano di 105 anni festeggia compleanno lanciandosi con il paracadute

Notizia in breve

Un uomo di 105 anni, veterano della Marina, ha saltato da un aereo con il paracadute per celebrare il suo compleanno. La scena si è svolta a Barre, nello Stato di New York, dove il nonnino ha deciso di realizzare il suo desiderio più grande. La famiglia e gli amici lo hanno accompagnato durante l’esperienza, che si è conclusa con successo. È stato il momento clou di una giornata speciale.