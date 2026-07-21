New York | veterano di 105 anni festeggia compleanno lanciandosi con il paracadute
Un uomo di 105 anni, veterano della Marina, ha saltato da un aereo con il paracadute per celebrare il suo compleanno. La scena si è svolta a Barre, nello Stato di New York, dove il nonnino ha deciso di realizzare il suo desiderio più grande. La famiglia e gli amici lo hanno accompagnato durante l’esperienza, che si è conclusa con successo. È stato il momento clou di una giornata speciale.
Un veterano della Marina di 105 anni residente a Barre, nello Stato di New York, ha esaudito uno dei suoi desideri, lanciandosi con il paracadute da un aereo. Spurgeon “Butch” Carlson ha effettuato un lancio in tandem con un istruttore domenica pomeriggio nell’ambito dei festeggiamenti per il suo compleanno, alla presenza di familiari, amici e membri della comunità riuniti per assistere a questo salto storico. Secondo il Guinness World Records, la persona più anziana ad aver effettuato un lancio con il paracadute aveva 106 anni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
105-Year-Old RAF Veteran: Surviving 50 Missions in a Mosquito
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New York: veterano di 105 anni festeggia compleanno lanciandosi con il paracaduteUn veterano della Marina di 105 anni residente a Barre, nello Stato di New York, ha esaudito uno dei suoi desideri, lanciandosi con il paracadute da un aereo. lapresse.it