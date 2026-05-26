Un grande traguardo per la signora Lillia | l' ultracentenaria festeggia i 105 anni

Un’ultracentenaria ha compiuto 105 anni nel Ravennate. Si tratta di una donna di 105 anni che ha festeggiato il compleanno ieri, soffiando sulle sue candeline. La notizia si aggiunge ad altri traguardi di longevità nella zona. La festa si è svolta nel comune di appartenenza della donna. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali celebrazioni o eventi organizzati.

Nel Ravennate si continuano a raggiungere traguardi di longevità. Ieri, a festeggiare, è stata l'alfonsinese Lillia Randi che ha soffiato sulle sue 105 candeline. L'ultracentenaria ha celebrato il traguardo circondata dall'affetto dei figli Maria Grazia e Guglielmo e delle nipoti Elisabetta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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