Isobel Kinnear festeggia i 23 anni insieme agli amici con doppia torta di compleanno
La ballerina ha spento 23 candeline in compagnia di amici, circondata da fiori e due torte di compleanno. Durante la celebrazione, sono stati condivisi sorrisi e momenti di allegria, con l’atmosfera resa speciale dalla presenza degli amici più stretti. La festa si è svolta in un clima informale, con le tradizionali candeline sulla torta e l’immancabile scambio di auguri. La cantante ha condiviso le immagini dell’evento sui propri canali social.
Fiori, due torte con immancabili candeline, ma soprattutto tanto affetto e tanti sorrisi: la ballerina Isobel Kinnear ha festeggiato i 23 anni con gli amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: I 69 anni di Barbara D’Urso, festeggia il compleanno con gli amici: sulla torta la scritta “Figa sopra ogni cosa”
Chi è Isobel Kinnear, da Amici a Max GiustiNonostante il trampolino di lancio dei talent, riuscire a restare nel mondo dello spettacolo non è affatto scontato.
Isobel Kinnear festeggia i 23 anni insieme agli amici con doppia torta di compleannoFiori, due torte con immancabili candeline, ma soprattutto tanto affetto e tanti sorrisi: la ballerina Isobel Kinnear ha festeggiato i 23 anni con gli ... fanpage.it
La vita privata di Isobel Kinnear: l’ex fidanzato Cricca e la storia con Federico NicoteraIsobel Kinnear oggi si dichiara single, ma il suo passato sentimentale è stato al centro della cronaca rosa per alcuni anni: dopo la storia con Cricca, nata nella scuola di Amici, ha avuto una ... fanpage.it