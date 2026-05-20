Isobel Kinnear festeggia i 23 anni insieme agli amici con doppia torta di compleanno

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ballerina ha spento 23 candeline in compagnia di amici, circondata da fiori e due torte di compleanno. Durante la celebrazione, sono stati condivisi sorrisi e momenti di allegria, con l’atmosfera resa speciale dalla presenza degli amici più stretti. La festa si è svolta in un clima informale, con le tradizionali candeline sulla torta e l’immancabile scambio di auguri. La cantante ha condiviso le immagini dell’evento sui propri canali social.

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Fiori, due torte con immancabili candeline, ma soprattutto tanto affetto e tanti sorrisi: la ballerina Isobel Kinnear ha festeggiato i 23 anni con gli amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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