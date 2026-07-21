Neville spara sull' Argentina | Se puzza come una mer allora vuol dire che è una mer

Gary Neville ha commentato con durezza la performance dell'Argentina nella finale mondiale, affermando che “se puzza come una merda, allora vuol dire che è una merda”. La sua critica si riferisce alla squadra argentina, che ha perso contro la Spagna. Neville ha espresso il suo giudizio senza mezzi termini, definendo la prestazione come “una montagna di schifezze”.

Gary Neville, leggenda del Manchester United ed ex nazionale inglese, non si è esattamente contenuto nel descrivere la prestazione dell'Argentina nella finale mondiale persa con la Spagna, definendola "una montagna di schifezze". Intervenendo al podcast "Stick to Football" l'ex calciatore cinquantunenne ha così commentato: "Ho detto che le mie prime parole erano di ammirazione per loro. Ma hanno giocato malissimo; diciamolo chiaramente, hanno giocato male. Sono riusciti a rimanere in partita, e per questo bisogna dar loro credito. Bravi, ma hanno giocato in modo pessimo". Gary Neville sostiene che l'Argentina non... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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