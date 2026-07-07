Un’esponente politica ha dichiarato che la presenza di una donna alla guida del governo non garantisce l’assenza di discriminazioni di genere. Durante un intervento, ha sottolineato che le responsabilità politiche vanno oltre il mandato personale e richiedono impegno continuo. La stessa ha ricoperto un ruolo ministeriale tra il 2019 e il 2022 e ora presiede un partito. Le sue parole sono state ripetute più volte nel corso dell’intervento.

De Franchis "Abbiamo una responsabilità che va oltre il nostro mandato personale". Lo ribadisce più volte, l’onorevole Elena Bonetti, presidente di Azione ed ex ministra per le Pari opportunità (ha ricoperto l’incarico dal 2019 al 2022). Bonetti è prima firmataria della lettera aperta contro l’introduzione del voto di preferenza nella nuova legge elettorale: oltre ad aver scatenato un acceso dibattito sui social, l’appello ha oltrepassato le divisioni di partito, raccogliendo adesioni bipartisan. Elena Bonetti, perché ha scelto di promuovere questo appello? "Dobbiamo cogliere l’occasione di una riforma della legge elettorale, che io e il mio... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quotidiano.net - Non basta: "Una premier donna non vuol dire che in Italia non ci sia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ecco cosa pensa una donna quando smetti di inseguirla | Psicologia Femminile

Notizie e thread social correlati

Tajani sul rapporto Italia-Israele: “Amicizia vuol dire sincerità, ci sono limiti da non superare”Il ministro degli Esteri ha affermato che l'amicizia tra Italia e Israele si basa sulla sincerità e che ci sono limiti da rispettare nelle relazioni...

Leggi anche: Marracash: “Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni. Poi ci siamo riuniti sul palco per un concerto e vuol dire che era una cosa vera, un amore vero”

Temi più discussi: Non basta: Una premier donna non vuol dire che in Italia non ci sia; Congresso Uil, Meloni: Salario giusto una conquista per tutti gli italiani; Matteo Renzi: Meloni vuole il Colle, noi la fermeremo; Trump-Meloni, la strategia della premier in vista dei lavori del summit: non gli forniamo più assist.

Non basta: Una premier donna non vuol dire che in Italia non ci siaL’appello trasversale delle deputate. Bonetti: Partiremmo svantaggiate. . msn.com

Italia-Usa, opposizioni solidali con Meloni, ma non senza distinguo. Schlein: La premier apra gli occhiDa sinistra: Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli alla festa di ... msn.com