Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi, è tornato a parlare di alcuni commenti fatti recentemente. In un'intervista, ha commentato una domanda posta da una persona legata al mondo dello spettacolo, definendola in modo volgare. Ha anche commentato alcuni audio diffusi, riferendosi a una persona coinvolta in una vicenda mediatica, usando un'espressione negativa per commentare la situazione. La sua presenza nel mondo dello spettacolo continua a suscitare discussioni e attenzione.

L’ex Temptation Island Francesco Chiofalo torna al centro dell’attenzione tra chirurgia estetica e televisione. A Fanpage l’influencer ha parlato della sua ultima operazione, definita da lui stesso un vero e proprio “test”, ma anche del clamore nato attorno agli audio virali che riguardano la sua ex Antonella Fiordelisi. Nel corso dell’intervista, Chiofalo ha raccontato di essersi sottoposto a quello che ha definito un “tatuaggio istantaneo”, spiegando che non si tratterebbe di un semplice tatuaggio tradizionale. “Il tatuaggio istantaneo è indolore, ho tatuato una figura geometrica”, ha raccontato, aggiungendo che l’intervento sarebbe tra i più costosi in ambito estetico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando la Fagnani mi ha fatto quella domanda ho pensato ‘Ma che ca**o vuol dire?’. Gli audio della Fiordelisi? Che figura di mer*a”: così Francesco Chiofalo

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