Nessun nuovo scavo sui terreni collettivi
Il consiglio di amministrazione della comunanza agraria ha dichiarato che non sono previsti nuovi scavi sui terreni collettivi, che sono già in stato naturale e non necessitano di interventi di riqualificazione. La presidente ha ribadito che questa decisione riflette la volontà dell’assemblea degli utenti.
GUALDO TADINO - " Nessun nuovo scavo sui terreni collettivi: non hanno bisogno di riqualificazione in quanto già in stato naturale". Lo afferma con grande determinazione il cda della Comunanza agraria guidato dalla presidente Nadia Monacelli (nella foto), che ribadisce "la volontà sovrana dell’Assemblea degli utenti". Pertanto vengono respinte le ipotesi di ambientazione delle tante ex cave di rena e di pietra e non si aprono prospettive per la prosecuzione di attività estrattive sui circa 2.500 ettari di terreni montani della proprietà collettiva: "Non vi è nulla da concedere e nessuno può vantare aspettative o pretese". Il cda non nasconde... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Liquefazione dei terreni: cos’è e come intervenire quando serve consolidare terreni e fondazioni?La liquefazione dei terreni si verifica quando, a seguito di eventi come un terremoto, un terreno sabbioso o argilloso si muove, compromettendo la...
Electrolux, il ministro Urso sfida l'azienda: "Serve un nuovo piano senza licenziamenti collettivi"Il ministro dello sviluppo economico ha invitato Electrolux a presentare un nuovo piano industriale senza ricorrere a licenziamenti collettivi.