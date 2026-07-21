Nessun nuovo scavo sui terreni collettivi

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio di amministrazione della comunanza agraria ha dichiarato che non sono previsti nuovi scavi sui terreni collettivi, che sono già in stato naturale e non necessitano di interventi di riqualificazione. La presidente ha ribadito che questa decisione riflette la volontà dell’assemblea degli utenti.

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GUALDO TADINO - " Nessun nuovo scavo sui terreni collettivi: non hanno bisogno di riqualificazione in quanto già in stato naturale". Lo afferma con grande determinazione il cda della Comunanza agraria guidato dalla presidente Nadia Monacelli (nella foto), che ribadisce "la volontà sovrana dell’Assemblea degli utenti". Pertanto vengono respinte le ipotesi di ambientazione delle tante ex cave di rena e di pietra e non si aprono prospettive per la prosecuzione di attività estrattive sui circa 2.500 ettari di terreni montani della proprietà collettiva: "Non vi è nulla da concedere e nessuno può vantare aspettative o pretese". Il cda non nasconde... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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