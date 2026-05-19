Electrolux il ministro Urso sfida l' azienda | Serve un nuovo piano senza licenziamenti collettivi

Da forlitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dello sviluppo economico ha invitato Electrolux a presentare un nuovo piano industriale senza ricorrere a licenziamenti collettivi. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di unire lavoratori, sindacati e istituzioni per difendere l’industria italiana da eventuali decisioni che possano compromettere l’occupazione. La richiesta arriva nel contesto di tensioni tra le parti riguardo a un piano di ristrutturazione dell’azienda, che ha sollevato preoccupazioni sui possibili licenziamenti.

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“È assolutamente indispensabile costruire un fronte comune fra lavoratrici e lavoratori, sindacati e istituzioni a tutela dell’Italia e del nostro sistema industriale, che non può essere considerato uno scaffale usa e getta da multinazionali estere”. È questo quanto ribadito sulla vicenda. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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