Liquefazione dei terreni | cos’è e come intervenire quando serve consolidare terreni e fondazioni?

La liquefazione dei terreni si verifica quando, a seguito di eventi come un terremoto, un terreno sabbioso o argilloso si muove, compromettendo la stabilità delle strutture costruite su di esso. In questi casi, è possibile intervenire con tecniche di consolidamento per rafforzare le fondazioni e prevenire danni futuri. Esistono soluzioni specifiche, come l’utilizzo di sistemi di stabilizzazione, che vengono adottate per garantire la sicurezza degli edifici e la stabilità del terreno.

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La solidità strutturale di un edificio può essere compromessa da un terreno di tipo sabbioso o argilloso che, dopo un terremoto o per altre cause, si muove: grazie a Systab, c’è una soluzione a tutto. Per quanto concerne la liquefazione, il meccanismo tipico riguarda?terreni sabbiosi o limosi non plastici, sciolti, saturi e con falda relativamente superficiale; l’innesco classico è lo scuotimento sismico, cioè un’azione dinamica ciclica abbastanza intensa da far crescere rapidamente le sovrappressioni neutre. La liquefazione è comunque un fenomeno, seppur pericoloso, abbastanza raro. Molto più frequenti sono invece i cedimenti dei terreni e delle fondazioni legati alla presenza di terreni argillosi sensibili alle variazioni di umidità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Liquefazione dei terreni: cos’è e come intervenire quando serve consolidare terreni e fondazioni? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La liquefazione dei terreni Sullo stesso argomento Confiscati terreni per un milione di euro al capoclan dei Casalesi SandokanConfisca definitiva da un milione di euro per il capoclan dei Casalesi Francesco Schiavone Sandokan. Taranto: Bitetti impone la pulizia dei terreni privati contro i roghi? Cosa scoprirai Chi dovrà pagare per la pulizia delle aree incolte a Taranto? Come influirà l'erba alta sulla sicurezza stradale dei cittadini?... Liquefazione dei terreni: cos’è e come intervenire quando serve consolidare terreni e fondazioni?La solidità strutturale di un edificio può essere compromessa da un terreno di tipo sabbioso o argilloso che, dopo un terremoto o per altre cause, si muove: grazie a Systab, c’è una soluzione a tutto. quifinanza.it Le soluzioni Geosec per mitigare i rischi della liquefazione dei terreni16/12/2024 - Il drammatico sisma del 2012 in Emilia-Romagna ha riportato al centro dell’attenzione il fenomeno della liquefazione dei terreni, un evento raro ma pericoloso per territori densamente ... edilportale.com