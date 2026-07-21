Nell’assurda commedia fantascientifico-distopica Good Luck Have Fun Don’t Die di Gore Verbinski (uscito al cinema a fine giugno) si immagina che un uomo barbuto ( Sam Rockwell ) e dall’aspetto da clochard venga dal futuro per avvertirci che ci aspetta una società dittatoriale governata dall’Intelligenza Artificiale. Il film immagina un domani molto prossimo in cui gli schermi ipnotizzano i nostri sguardi fino a lobotomizzarci. Il tema del “grande inganno” e di un’apparenza che ipnotizza le persone è al centro di molta fantascienza da George Orwell a Philip K. Dick, fino al recente finale della serie tv The Boys (su Prime Video), chiaramente ricalcata sulle derive trumpiane d’America. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nell'era delle fake news un viaggio tra i migliori film a tema vero/falso e dove trovarli. Da "The Truman Show" a "Matrix" ai titoli di oggi

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Non è reale: l'Italia nell'era dei Deepfake e dei Creator AI

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