Glenn Close ha recitato in numerosi film, alcuni molto noti e altri meno conosciuti, disponibili su piattaforme come Netflix e Disney. La sua carriera si distingue per ruoli che spesso ritraggono personaggi antagonisti, caratterizzati da una forte presenza scenica. Nel corso degli anni, ha ricevuto diverse nomination e premi, inclusi riconoscimenti Oscar. La sua filmografia comprende titoli di varia popolarità, con interpretazioni che hanno lasciato un segno nel cinema.

Ci sono attrici che attraversano il cinema, e ce ne sono altre capaci di trasformare ogni personaggio in un’icona (spesso di cattiveria). E questo è il caso di Glenn Close. In oltre quarant’anni di carriera ha attraversato cinema d’autore, blockbuster, commedie, thriller e film in costume, costruendo una filmografia che pochi interpreti possono vantare. E non di rado, appunto, recitando il ruolo della “cattiva”. Da Attrazione fatale a Le relazioni pericolose, passando per Il mondo secondo Garp, Maxie, Albert Nobbs e The Wife – Vivere nell’ombra, la sua carriera ha attraversato generi e linguaggi molto diversi. E le sue interpretazioni alimentano la curiosità del pubblico, dal primo all’ultimo film. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Viaggio nei film di Glenn Close, dai titoli più belli ai meno conosciuti, da vedere su Netflix o Disney. Una "cattiva" da Oscar alla carriera

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