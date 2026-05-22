Una foto diventata virale ha creato confusione tra i residenti di diversi borghi, generando smentite e chiarimenti. La stessa immagine è stata attribuita a tre località differenti, suscitando dubbi sull’origine e sulla provenienza dello scatto. Le autorità locali hanno confermato che l’immagine non corrisponde a nessuno dei luoghi indicati e che il fotogramma è stato condiviso più volte con intenti ingannevoli. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi delle notizie false diffuse sui social media.

? Domande chiave Dove si è verificato realmente lo scatto originale?. Come ha fatto la stessa foto a cambiare tre città?. Perché questa immagine viene usata per colpire i piccoli borghi?. Chi sta orchestrando la diffusione di questi falsi scandali?.? In Breve Immagine virale spostata tra Villanova, cimitero di Parma e Cassino.. Falso associato a un liceo di Cassino sei giorni fa.. Strategia di disinformazione basata su luoghi quotidiani come parchi e aree scolastiche.. Necessità di verifica per proteggere la reputazione delle comunità locali.. Una foto scattata in pieno giorno tra il verde di Villanova ha scatenato una tempesta digitale sui gruppi WhatsApp, alimentando una falsa notizia su un presunto rapporto sessuale a tre all’aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fake scandaloso: la foto virale che inganna i borghi tra fake news

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