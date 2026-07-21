I Comuni hanno iniziato a installare condizionatori nei nidi e nei centri estivi, ma i lavori sono stati avviati dopo che la stagione si era ormai conclusa. Le proteste delle famiglie e le petizioni avevano richiesto interventi più tempestivi. Tuttavia, le installazioni sono state completate in un momento in cui l’ondata di calore si era già attenuata. Le strutture sono state aggiornate ormai a stagione terminata.

I Comuni corrono ai ripari per installare i condizionatori, ma nidi e centri estivi sono ormai finiti e l’ondata di calore è diminuita. Ci sono volute petizioni e proteste delle famiglie, per spingere gli uffici a provvedere a misure tampone, comunque arrivate troppo tardi. A Cinisello "l’amministrazione ha attivato un piano d’azione immediato che include l’acquisto e l’installazione di otto climatizzatori portatili nelle stanze dei tre centri estivi delle scuole dell’infanzia Giovanni I, Giovanni II e Collodi, oltre ai ventilatori forniti dai gestori. Per il nido La Nave, già dotata di aree sonno climatizzate, abbiamo previsto l’installazione di pale a soffitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nei nidi arrivano i condizionatori. L’ira dei genitori: "Troppo tardi"

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