Dopo il rifiuto della mozione per installare condizionatori negli asili, le autorità hanno forato i vetri per far entrare unità portatili. La decisione arriva in piena emergenza caldo, con temperature elevate che colpiscono bambini e personale negli ambienti scolastici. La mozione proposta prevedeva interventi strutturali, ma è stata respinta. Ora, si ricorre a soluzioni temporanee come i condizionatori portatili.

"Prima la maggioranza ha bocciato la nostra mozione per risolvere l’emergenza caldo negli asili nido e alle materne, poi sono stati costretti a forare i vetri per mettere i condizionatori portatili: perché?". L’interrogativo porta la firma dei consiglieri di centrodestra Nicola Morelli, Pietro Cima, Marzia Lucchesi e Pietro Bertolaccini, i quali ricordano che la loro proposta chiedeva solo coinvolgere l’Asl per verificare le condizioni del nido "Del Magro" e degli altri plessi al fine di valutare eventuali interventi. "Una richiesta di puro buon senso – scrive la minoranza – che è stata respinta. Oggi, però, il Comune ha affidato i lavori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza caldo ai nidi. Arrivano i condizionatori

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Caldo record a Bologna, arrivano 42 condizionatori mobili per nidi e scuole dellinfanzia

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