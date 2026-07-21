Gli atleti della Nazionale italiana di Powerchair Football sono stati negati l’imbarco su un volo EasyJet da Fiumicino a Glasgow. L’Enac ha aperto un’indagine dopo la segnalazione del Comitato Italiano Paralimpico. Gli atleti avrebbero partecipato a un torneo internazionale in vista dei prossimi Campionati del Mondo in Argentina. La compagnia aerea non ha consentito loro di salire a bordo, senza ulteriori spiegazioni.

L’Enac ha avviato un’indagine sul negato imbarco, segnalato dal Comitato Italiano Paralimpico, degli atleti della Nazionale italiana di Powerchair Football, su un volo EasyJet in partenza da Fiumicino e diretto a Glasgow, dove avrebbero dovuto prendere parte a un torneo internazionale di preparazione ai prossimi Campionati del Mondo in Argentina. L’Ente nazionale per l’aviazione civile «ha immediatamente contattato la compagnia aerea EasyJet, che ha assicurato l'invio, nel più breve tempo possibile, di una relazione dettagliata sull'accaduto». Al contempo, l’Enac ha avviato l’indagine per verificare le eventuali inadempienze e cosa non abbia funzionato nella procedura di prenotazione delle assistenze e nella comunicazione inviata alla compagnia EasyJet in merito agli ausili alla mobilità da imbarcare. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Negato l'imbarco agli azzurri paralimpici, l'Enac apre un'inchiesta su EasyJet

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