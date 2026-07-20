EasyJet nella bufera per aver negato l' imbarco agli atleti paralimpici accuse dalla nazionale di Powerchair
EasyJet ha negato l’imbarco ai membri della Nazionale italiana di Powerchair Football all’aeroporto di Fiumicino. Gli atleti, che utilizzano sedie a rotelle motorizzate, sono rimasti in aeroporto senza poter partire. La compagnia aerea ha rifiutato di far salire i presidi necessari, causando il blocco dei giocatori e delle attrezzature. La vicenda ha suscitato polemiche tra gli sportivi paralimpici.
La Nazionale italiana di Powerchair Football è rimasta a terra all’aeroporto di Fiumicino a causa di un problema legato all’imbarco dei propri presidi. La compagnia EasyJet ha infatti comunicato l’impossibilità di trasportare tutti gli ausili speciali, bloccando la partenza degli atleti paralimpici diretti a un torneo a Glasgow. Il mancato imbarco della squadra azzurra La proposta di EasyJet e la reazione del Ministero dello Sport L'azione legale del cip a tutela dei diritti negati agli atleti paralimpici Il mancato imbarco della squadra azzurra La trasferta calcistica in Scozia si è interrotta direttamente all’interno dello scalo romano. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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