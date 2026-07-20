EasyJet ha negato l’imbarco ai membri della Nazionale italiana di Powerchair Football all’aeroporto di Fiumicino. Gli atleti, che utilizzano sedie a rotelle motorizzate, sono rimasti in aeroporto senza poter partire. La compagnia aerea ha rifiutato di far salire i presidi necessari, causando il blocco dei giocatori e delle attrezzature. La vicenda ha suscitato polemiche tra gli sportivi paralimpici.

La Nazionale italiana di Powerchair Football è rimasta a terra all’aeroporto di Fiumicino a causa di un problema legato all’imbarco dei propri presidi. La compagnia EasyJet ha infatti comunicato l’impossibilità di trasportare tutti gli ausili speciali, bloccando la partenza degli atleti paralimpici diretti a un torneo a Glasgow. Il mancato imbarco della squadra azzurra La proposta di EasyJet e la reazione del Ministero dello Sport L'azione legale del cip a tutela dei diritti negati agli atleti paralimpici Il mancato imbarco della squadra azzurra La trasferta calcistica in Scozia si è interrotta direttamente all’interno dello scalo romano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - EasyJet nella bufera per aver negato l'imbarco agli atleti paralimpici, accuse dalla nazionale di Powerchair

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