La Nazionale italiana di Powerchair Football non è riuscita a partire da Roma Fiumicino per un torneo a Glasgow. L’aereo di EasyJet, previsto per le 7 del mattino, non ha consentito ai giocatori di salire a bordo. La squadra ha riferito di aver ricevuto un rifiuto all’imbarco senza spiegazioni chiare, affermando di essere stata privata di autonomia e possibilità di rappresentare l’Italia.

La Nazionale Italiana di Powerchair Football (calcio in carrozzina elettronica) doveva partire ieri mattina in aereo per un torneo internazionale e raggiungere Glasgow dall’aeroporto di Roma Fiumicino, ma è rimasta bloccata a terra poco prima dell’imbarco. La decisione di non imbarcare tutte le 6 carrozzine da gioco ma solo 5 è stata una doccia fredda ed è stata presa dalla compagnia EasyJet dopo che la stessa delegazione della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (FIPPS) aveva programmato la trasferta con largo anticipo con tanto di PEC inviata per la prenotazione del volo. Alle 10.15 di oggi (con il volo in partenza alle 11.55) la compagnia ha comunicato l’impossibilità di imbarcare l’intera delegazione, adducendo come motivazione che l’aeromobile (un Airbus A320) potesse trasportare un massimo di sole 5 carrozzine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Negata autonomia e identità”; “Non ci hanno permesso di rappresentare l’Italia”: il caso EasyJet raccontato dalla Nazionale di calcio in carrozzina rimasta a terra

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È così ridicolo, ma è solo uno dei tanti. reddit

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