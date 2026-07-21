La Guardia di Finanza di Como ha eseguito un decreto di amministrazione giudiziaria su un'azienda del settore della lavorazione della carta e del cartone. L'operazione è stata disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. La società coinvolta si trova nel Comasco.

La guardia di finanza di Como, su disposizione della Dda di Milano, ha eseguito l’applicazione di un decreto di amministrazione giudiziaria nei confronti di Euroscatola, società attiva nel settore della lavorazione della carta e del cartone. Nell’ambito dell’ inchiesta «Cavalli di razza» sulla 'ndrangheta in provincia di Como sarebbe emerso che l’azienda con sede a Cantù avrebbe subito dal 2019 un condizionamento nell’attività imprenditoriale da parte di un presunto appartenente alla locale Fino Mornasco (Como), già condannato in via definitiva per intestazione fittizia di bene aggravata dall’agevolazione mafiosa. Le indagini hanno... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - 'Ndrangheta, amministrazione giudiziaria per un'azienda del Comasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Glovo, il pm di Milano promuove le proposte dell’azienda: verso la fine dell’amministrazione giudiziariaIl procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Milano riguarda la società di consegne a domicilio.

Leggi anche: Saint-Vincent: scatta l’amministrazione giudiziaria per riciclaggio

Temi più discussi: Premio Scopelliti, 35 anni dopo l'agguato la ferita resta aperta: Mancano ancora verità e giustizia; Ndrangheta stragista, l’Appello bis conferma l’ergastolo per Graviano e Filippone; Tribunale Bolzano: martedì il termine per le proposte di nuova sede; ROSARNO: OPERAZIONE ANTI-‘NDRANGHETA, ECCO I NOMI DEI 45 FERMI.

'Ndrangheta, amministrazione giudiziaria per un'azienda del ComascoNell’ambito dell’inchiesta Cavalli di razza sulla 'ndrangheta in provincia di Como sarebbe emerso che un'azienda con sede a Cantù avrebbe subito dal 2019 un condizionamento nell’attività imprenditor ... msn.com

'Infiltrazioni 'ndrangheta', amministrazione giudiziaria per spa nel ComascoL'azienda Euroscatola, con sede a Cantù, in provincia di Como, attiva nel settore della lavorazione della carta e del cartone, è stata messa in amministrazione giudiziaria, con decreto del Tribunale d ... ansa.it